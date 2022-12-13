В аэропорту Красноярска задержали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ

Он хотел уехать на Украину через одну из стран СНГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Абакана, подозреваемого в покушении на государственную измену.
Мужчина пытался вступить в ряды украинских формирований, заявили ТВЦ.RU в ЦОС ФСБ. В этих целях он совершил несколько актов вандализма в отношении региональных административных зданий. Было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".
Преступника задержали в аэропорту Красноярска. Он намеревался попасть на Украину через одну из стран СНГ.
"Задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на государственную измену".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"