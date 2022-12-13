В аэропорту Красноярска задержали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ

Он хотел уехать на Украину через одну из стран СНГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Абакана, подозреваемого в покушении на государственную измену.

Мужчина пытался вступить в ряды украинских формирований, заявили ТВЦ.RU в ЦОС ФСБ. В этих целях он совершил несколько актов вандализма в отношении региональных административных зданий. Было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

Преступника задержали в аэропорту Красноярска. Он намеревался попасть на Украину через одну из стран СНГ.

"Задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на государственную измену".

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