ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Своих не сдаем": в Москве подтвердили поддержку Сербии в косовском вопросе

11:28
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Запад заблуждается, считая, что России не до Косова

Запад считает, что России сейчас не до проблемы Косова. ЕС рассчитывает быстро добиться признания независимости края со стороны Сербии и получить дополнительный рычаг давления на Белград, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Эксперт прокомментировал ситуцию в Косове
Посол России заявил о "последней черте" перед кровопролитием в Косово

"Это большое заблуждение, потому что в этой ситуации мы рядом с нашими друзьями, в отношении Сербии действует лозунг "Своих не сдаем", - подчеркнул дипломат в эфире телеканала "Соловьев Live".

Посол подчеркнул, что именно на основе этого ложного посыла западные политики взвинтили ситуацию на севере Косова. Однако президент Сербии Александр Вучич получает сигналы из Москвы и знает, что Россия всегда подставит ему плечо.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаги России и Сербии
Флаги России и Сербии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.