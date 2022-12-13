"Своих не сдаем": в Москве подтвердили поддержку Сербии в косовском вопросе

Запад заблуждается, считая, что России не до Косова

Запад считает, что России сейчас не до проблемы Косова. ЕС рассчитывает быстро добиться признания независимости края со стороны Сербии и получить дополнительный рычаг давления на Белград, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Это большое заблуждение, потому что в этой ситуации мы рядом с нашими друзьями, в отношении Сербии действует лозунг "Своих не сдаем", - подчеркнул дипломат в эфире телеканала "Соловьев Live".

Посол подчеркнул, что именно на основе этого ложного посыла западные политики взвинтили ситуацию на севере Косова. Однако президент Сербии Александр Вучич получает сигналы из Москвы и знает, что Россия всегда подставит ему плечо.

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