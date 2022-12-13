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Россия задумалась о выходе из Конвенции СЕ об уголовной ответственности за коррупцию

11:45
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Источник рассказал, что это обсуждают в правительстве

Российское правительство поддержало проект закона о денонсации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал информированный источник.
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Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с соответствующим проектом отзыва кабинета министров, это решение обусловлено принятием Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в Группе государств против коррупции.

Денонсация Российской Федерацией Конвенции не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, отмечается в документе.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее напомнил, что Россия вышла из Совета Европы, теперь, по его словам, на очереди — выход из ВТО (Всемирной торговой организации) и ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Как заявил политик, эти организации "в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами".

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