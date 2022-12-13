"Свиной грипп" выявили уже в 82 регионах России

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 35%

Заболеваемость свиным гриппом фиксируется уже в 82 российских регионах.

Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. доля вирусов гриппа в России продолжает возрастать. К настоящему времени она составляет 52,5%. Фиксируются штаммы А(H1N1)-2009, A(H3N2) и B.

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей.

Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечаются в Тюменской области, ЯНАО, Якутии, Астраханской области, Коми, ХМАО, Бурятии, Костромской и Вологодской областях, а также на Чукотке.

В рамках прививочной кампании вакцинировано более 74 млн человек, что составляет почти 52% от численности населения страны, передает "Интерфакс".

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