FT: у Украины заканчиваются боеприпасы для систем ПВО

Боевые действия с Россией истощили украинский арсенал

Ведение боевых действий против России привело к тому, что запасы боеприпасов для украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) подходят к концу. Об этом во вторник, 13 декабря, пишет The Financial Times.

По сведениям издания, у Вооруженных сил Украины на исходе боекомплекты и запчасти для зенитно-ракетных комплексов С-300 и "Бук", являющихся основой ПВО Украины.

Вместе с тем газета отмечает, что российские военные располагают обширным арсеналом крылатых ракет, а рассчитывать на то, что он каким-либо образом может истощиться — "вероятно, не лучшая стратегия".

Ранее представитель командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат рассказал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины неспособны сбивать баллистические ракеты. С учетом этого представитель ВСУ назвал самым эффективным методом уничтожения баллистических ракет, который есть в распоряжении украинской армии, уничтожать их "на старте, там, где они расположены".

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