В России с коронавирусом госпитализировали 1640 человек

Скончались 59 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1640 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5977 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 6838 человек, скончались 59 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1018 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 244. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 948 человек, в Московской области – 54.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21677505 случаев заболевания, зарегистрировано 392720 летальных исходов.

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