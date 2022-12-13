Источник назвал дату послания Путина Федеральному собранию

Кремль официально еще не оглашал дату

Президент России Владимир Путин может обратиться с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию 27 декабря. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал источник в Государственной думе.

Как заявил собеседник РИА Новости, "прошла информация" относительно 27 декабря. При этом источник подчеркнул, что пока говорить о дате послания можно "не совсем однозначно".

12 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что информация по посланию президента Федеральному собранию пока уточняется, дата еще не назначена.

При этом также сообщалось, что до конца 2022 года президент не будет выступать на традиционной большой пресс-конференции, однако "все-таки найдет возможность пообщаться с журналистами".

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