В Госдуме предложили разблокировать Twitter в России

Доступ к соцсети был ограничен в марте

Депутат Государственной думы Антон Ткачев обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой рассмотреть возможность снятия блокировки с социальной сети Twitter.

Парламентарий предложил ведомству организовать дополнительную проверку Twitter, чтобы "оценить, соответствуют ли действительности заявленные изменения политики компании".

При этом Ткачев отметил, что руководству Twitter нужно будет выплатить штрафы, назначенные российскими судами, и выполнить закон о приземлении.

Если проверка подтвердит, что администрация Twitter выполнила все предписания и требования российского законодательства, предлагается разблокировать социальную сеть на территории России, цитирует обращение депутата ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношении России к сети обмена короткими сообщениями Twitter, заблокированной на территории страны в марте, определяется действиями ее администрации. Представитель Кремля напомнил о цензуре, репрессивных действиях и манипулировании информацией со стороны руководства Twitter.

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