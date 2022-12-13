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В Госдуме предложили разблокировать Twitter в России

12:39
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Доступ к соцсети был ограничен в марте

Депутат Государственной думы Антон Ткачев обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой рассмотреть возможность снятия блокировки с социальной сети Twitter.
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Парламентарий предложил ведомству организовать дополнительную проверку Twitter, чтобы "оценить, соответствуют ли действительности заявленные изменения политики компании".

При этом Ткачев отметил, что руководству Twitter нужно будет выплатить штрафы, назначенные российскими судами, и выполнить закон о приземлении.

Если проверка подтвердит, что администрация Twitter выполнила все предписания и требования российского законодательства, предлагается разблокировать социальную сеть на территории России, цитирует обращение депутата ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношении России к сети обмена короткими сообщениями Twitter, заблокированной на территории страны в марте, определяется действиями ее администрации. Представитель Кремля напомнил о цензуре, репрессивных действиях и манипулировании информацией со стороны руководства Twitter.

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