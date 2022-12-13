ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил исследовать колониальную политику стран Европы в Африке

12:20
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Также поручено подготовить материалы ко второму саммиту "Россия – Африка"

Минобрнауки организует научные исследования о зарождении, развитии и последствиях колониальной политики стран Европы на Африканском континенте. В перечне президентских поручений также содержится указание ведомству подготовить материалы ко второму саммиту "Россия – Африка".

Путин поручил рассмотреть вопрос о внедрении курса по истории религий России
Путин и Пашинян обсудили безопасность на армяно-азербайджанской границе

"Минобрнауки России... подготовить материалы ко второму саммиту Россия – Африка, обеспечить включение в планы научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования… научные исследования об истории зарождения, развития и о последствиях колониальной политики европейских государств на Африканском континенте и других континентах", - говорится в поручениях президента России Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля.

В документе отмечается, что исследовательскую работу следует вести совместно с Российской академией наук и Ассоциацией "Российское историческое общество". Глава государства ожидает доклада об исполнении поручения к 1 февраля 2023 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.