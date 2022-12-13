Путин поручил исследовать колониальную политику стран Европы в Африке

Также поручено подготовить материалы ко второму саммиту "Россия – Африка"

Минобрнауки организует научные исследования о зарождении, развитии и последствиях колониальной политики стран Европы на Африканском континенте. В перечне президентских поручений также содержится указание ведомству подготовить материалы ко второму саммиту "Россия – Африка".

"Минобрнауки России... подготовить материалы ко второму саммиту Россия – Африка, обеспечить включение в планы научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования… научные исследования об истории зарождения, развития и о последствиях колониальной политики европейских государств на Африканском континенте и других континентах", - говорится в поручениях президента России Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля.

В документе отмечается, что исследовательскую работу следует вести совместно с Российской академией наук и Ассоциацией "Российское историческое общество". Глава государства ожидает доклада об исполнении поручения к 1 февраля 2023 года.

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