НАК заявил о предотвращении в России 64 терактов с начала года

Они связаны с деятельностью украинских спецслужб и МТО
В России с начала года предотвращено 64 теракта и пресечена деятельность 68 законспирированных террористических ячеек.
Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников. Чаще всего они были зафиксированы в приграничных регионах в Центральном и Южной федеральных округах.
"Это связанно как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности", - в релизе по итогам заседания НАК.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"