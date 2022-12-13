НАК заявил о предотвращении в России 64 терактов с начала года

Они связаны с деятельностью украинских спецслужб и МТО

В России с начала года предотвращено 64 теракта и пресечена деятельность 68 законспирированных террористических ячеек.

Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников. Чаще всего они были зафиксированы в приграничных регионах в Центральном и Южной федеральных округах.

"Это связанно как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности", - в релизе по итогам заседания НАК.

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