Собянин: более 200 памятников архитектуры отреставрировали в Москве в 2022 году

Москва продолжает кропотливую работу по спасению старины

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил в ходе церемонии награждения лауреатов конкурса на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация - 2022".

Как отметил глава города, в 2022 году в столице отреставрировали более 200 объектов культурного наследия.

"Москва продолжает большую, кропотливую работу по спасению старины, объектов культуры, архитектуры. Крупные градостроительные объекты, храмы, городские усадьбы, парковые комплексы, небольшие здания, огромные промышленные комплексы, которые были построены столетия назад и которые требуются для того, чтобы они были воссозданы и снова работали на благо горожан. Это очень важная, сложная работа", - отметил мэр.

По его словам, добиться результатов удалось благодаря обеспечению финансирования частными инвесторами, помощи со стороны управления делами президента, МИД, других федеральных структур. Но главный вклад внесли именно столичные реставраторы.

По данным пресс-службы пресс-службы мэра и правительства Москвы, в столице с 2011 года отреставрировано 1970 объектов культурного наследия, в 2022-м работы завершены на 216 объектах. С 2010-го доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 95,7%.

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