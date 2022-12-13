ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: более 200 памятников архитектуры отреставрировали в Москве в 2022 году

13:56
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Москва продолжает кропотливую работу по спасению старины

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил в ходе церемонии награждения лауреатов конкурса на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация - 2022".

В парке "Покровское-Стрешнево" реставрируют историческую усадьбу
Завершается реставрация знаменитого дома архитектора Жолтовского

Как отметил глава города, в 2022 году в столице отреставрировали более 200 объектов культурного наследия.

"Москва продолжает большую, кропотливую работу по спасению старины, объектов культуры, архитектуры. Крупные градостроительные объекты, храмы, городские усадьбы, парковые комплексы, небольшие здания, огромные промышленные комплексы, которые были построены столетия назад и которые требуются для того, чтобы они были воссозданы и снова работали на благо горожан. Это очень важная, сложная работа", - отметил мэр.

По его словам, добиться результатов удалось благодаря обеспечению финансирования частными инвесторами, помощи со стороны управления делами президента, МИД, других федеральных структур. Но главный вклад внесли именно столичные реставраторы.

По данным пресс-службы пресс-службы мэра и правительства Москвы, в столице с 2011 года отреставрировано 1970 объектов культурного наследия, в 2022-м работы завершены на 216 объектах. С 2010-го доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 95,7%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Реставрация памятников архитектуры
Реставрация памятников архитектуры
Сергей Собянин вручает награды
Сергей Собянин вручает награды
Награждение
Награждение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.