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Тысячи студентов прошли стажировку на базе компаний АФК "Система"

14:56
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Корпорация заинтересована в перспективных студентах

Уникальный опыт, изучение высоких технологий и освоение конкретных навыков для работы в ведущих отечественных компаниях. Тысячи российских студентов прошли профессиональную стажировку, которую организовала Акционерная финансовая корпорация "Система" и компании группы. В вузах и колледжах открывают новые базовые кафедры.

Их будущее начинается уже сегодня. Более пяти тысяч студентов ведущих вузов прошли профессиональную стажировку на базе компаний Акционерной финансовой корпорации "Система".

Холдинг ЭРСО запустил проект корпоративного университета в прошлом году. Здесь будущие электрики, механики и энергетики получают уникальный практический опыт. Это студенты ведущих российских вузов.

"Учебные заведения специально для нас сделали вариативную часть, где именно под нашу организацию готовятся молодые специалисты и, придя к нам, на наше производство, они уже будут полноценными работниками", - отметила Ирина Каретникова, HR-директор холдинга ERSO.

В мае открылась "Вечерняя школа "Эрсо". Студенты изучают теорию водородной энергетики. А желающие могут уже сейчас работать в конструкторском бюро.

"Вот конкретно здесь сидит группа - это студенты Бауманского университета. Сейчас они занимаются вполне инженерными задачами. Мы на базе них создали конструкторско-студенческое бюро, которое будет ту самую водородную технику разрабатывать. Это их специальность. Они действительно с удовольствием здесь работают. Нет никогда вопросов - когда прийти и сколько просидеть. Эта работа интересная. Я, честно говоря, надеюсь, что все они у нас и останутся", - рассказал Юрий Добровольский, руководитель "Центра водородных технологий" АФК "Система".

Корпорация заинтересована в перспективных студентах для развития и внедрения передовых технологий в интересах российской экономики. Всего на подготовку молодых специалистов в этом году было направлено более 375 миллионов рублей.

Елена Сахно, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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