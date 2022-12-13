В деле о пожаре в ТЦ в Химках появились новые подробности

Состоялись первые задержания

В деле о пожаре в гипермаркете в Химках появились первые задержанные. Это сварщик и прораб, проводившие ремонтные работы, которые и привели к возгоранию. Мужчин уже допросили и в ближайшее время им изберут меру пресечения.

Огромных размеров воронка с грудами пепла и расплавленных металлоконструкций - вот и всё, что осталось от популярного строительного гипермаркета OBI в Химках. Изучив всю документацию, материалы с изъятых серверов и допросив более 30 свидетелей, следователи решили задержать сварщика и прораба строительно-технической фирмы, проводившей работы в сгоревшем ТЦ.

Сварочные работы на складе велись всю ночь. Работали три сотрудника компании "Дельта-строй": сварщик, прораб, в обязанности третьего рабочего входил монтаж конструкций. В начале все проходило в штатном режиме, бригада периодически докладывала об обстановке начальнику участка. Но в районе 6 утра по телефону они сообщили, что горят. Ещё через 7 часов, в течение которых спасатели боролись с огнем, супермаркет сгорел дотла, крыша провалилась.

Задержанных по уголовному делу 36-летнего сварщика Дениса Сагитова и отвечавшего за работы 42-летнего прораба Ильнура Шайхутдинова подозревают в нарушении правил безопасности при ведении работ, что, по версии следствия, и стало причиной пожара и гибели в нем человека.

По одной из версий, рабочие пробовали потушить огонь самостоятельно вместе с охранниками. Но когда поняли, что пламя не остановить, эвакуировались. К моменту прибытия пожарных, которые и обнаружили тело погибшего, площадь возгорания возросла с изначальных 250 до 7000 квадратных метров, после чего огонь уже необратимо стал распространяться по всему зданию. В случае, если их вина будет доказана, задержанным по обвинению может грозить до 5 лет лишения свободы.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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