Как будут выглядеть станции "Яхромская" и "Физтех" салатовой ветки метро

Работы на станциях близятся к завершению

Салатовая ветка метро уже в следующем году будет продлена сразу на три станции. После "Селигерской" поезда начнут ходить до станции "Физтех". На всех объектах работы сейчас выходят на финишную прямую.

На будущей станции "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии почти всё готово для прокладки коммуникаций и отделочных работ. В ближайшее время начнётся прокладка железнодорожного полотна.

"Главное здесь сейчас - это установка камня, установка панелей, который будет на путевых стенах и колоннах, а также идёт монтаж оборудования, которое будет у нас для того, чтобы поезда курсировали здесь между этими станциями", - сообщил Олег Мельников, заместитель генерального директора АО "Мосметрострой".

На северной стороне станции "Яхромская" сейчас активно строят технические помещения эскалаторов. Вестибюль подземный и имеет многоуровневую структуру. Южный вестибюль построен. Идет монтаж кирпичных перегородок и скоро приступят к облицовке. Готовятся к оснащению и новые перегонные тоннели.

Это перегонный тоннель между действующей станцией "Селигерская" и строящейся "Яхромской". Как видно, монолитные конструкции завершены, рельсы уложены. Остаётся только протянуть провода. В этой части облицовка тоннеля переходит от бетонных тюбингов в чугунные. Такая методика необходима по технологии из-за особенности этого участка.

В такой же степени готовности и тоннели, ведущие к следующим строящимся станциям северной части Люблинско-Дмитровской линии – "Лианозово" и "Физтех".

"Станция "Физтех" в связи с тем, что мы ее позже начинали, выходили на освобождение территорий, ведется возведение несущей конструкции с выдвижной опалубкой сводчатой. Планируем до марта завершить возведение всех конструкций станции", - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

"Физтех" – станция мелкого заложения с платформой островного типа. Она запроектирована классическим подземным сводом. Так устроены "Тульская", "Тимирязевская", "Чкаловская". Но эта технология строительства теперь для столичного метро редкость.

"Без колонн и пилонов. Будет очень просторное светлое пространство. Станция будет оформлена в светлых тонах. Также интересной особенностью явилось то, что на данной станции состоялся первый в РФ одновременный выход ТПМК в котлован", - отметил руководитель строительства Антон Антонов.

Участок длиной почти 7 километров проходит под Дмитровским шоссе и пересекает Московскую кольцевую. Для жителей районов Бескудниково, Восточное Дегунино, Лианозово и Дмитровский это сократит время в пути минимум на 15 минут. Полностью открыть строящийся участок для пассажиров планируется в декабре 2023 года.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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