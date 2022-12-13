Учебный центр Склифа помогает студентам и врачам оттачивать практические навыки

В Центре установлены самые современные тренажёры

Отработать движение до автоматизма, научить делать правильные швы или даже провести сложнейшую операцию. Такие навыки получают ординаторы в Учебном центре Института Склифосовского. Сегодня учреждение отмечает своё 30-летие. За годы своего существования Центр стал одним из крупнейших медицинских образовательных кластеров, существующих на базе действующей больницы.

Это лапароскопический тренажёр. На нём студенты, аспиранты и врачи отрабатывают хирургические навыки. Свободным эти тренажёры бывают разве что по ночам. В день на них занимаются минимум 8 человек. У каждого своё расписание, за работой постоянно следит преподаватель. Самое важное - научиться правильно держать инструмент, а уже потом - им работать, доводя движения до автоматизма.

"Только это нужно делать почаще. То есть, если раз в полгода заниматься, то это уже не обучение. Нужно чувствовать инструмент. Нужно чувствовать шовный материал, иглу. Если не почувствуешь, то очень тяжело управлять этим в животе", - говорит Кетино Агаханова, хирург, преподаватель учебно-клинического центра НИИ им. Склифософского.

В Учебный центр Института Склифосовского ординаторы, аспиранты и врачи, осваивающие новую специальность, приходят, в первую очередь, за практикой. Помимо того, что здесь есть самые современные тренажёры и симуляторы, учащиеся работают с практикующими врачами.

Жанна выбрала специальность анестезиолога-реаниматолога. Недавно вместе с коллегами, представляя Склиф, заняла первое место в профессиональных межрегиональных соревнованиях.

"Мы смогли выиграть потому, что часто видели эти пациентов у нас в отделениях. Мы месяц готовились командой в этой комнате. Также очень много времени своего проводили в библиотеке, много читали. Там не только руками делать уметь надо, но и знания нужны были", - рассказала Жанна.

Аспирантуру в Учебном центре заканчивают по шести направлениям, готовят врачей по 19 специальностям и реализуют 100 программ дополнительного профессионального образования.

"Есть и новые специальности, которые совсем недавно вошли в список. Такие как, например, рентгено-эндовоскулярные методы диагностики и лечения", - сообщил Игорь Братищев, заведующий учебным центром Института им. Склифосовского.

Директор НИИ им. Склифосовского и сам когда-то заканчивал здесь интернатуру. А начинал и вовсе санитаром. "Сейчас очень серьёзная подготовка. Она и тогда-то была непростой, а сейчас ещё серьёзнее: и лекционные курсы, и семинары, и практические занятия. Мне кажется, что очень много знаний получают те врачи, которые приходят к нам в ординатуру", - отметил Сергей Петриков.

Одновременно здесь учатся около 600 ординаторов. Треть из них - москвичи, остальные представляют регионы. Около 10% после выпуска остаются работать в НИИ им. Склифосовского - это кадровый потенциал института.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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