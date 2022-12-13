В Москве обсудили работу театров за прошедший год

Было представлено почти 200 премьер

Итоги уходящего года и планы на 2023 год обсудили на заседании директорской ложи театров. Мероприятие по традиции прошло в историческом особняке Смирнова на Тверском бульваре.

Руководители столичных театров, ректоры вузов, представители министерств и ведомств обсуждали работу предприятий культуры. Кроме того, говорили о поиске новых авторов. Все участники дискуссии пришли к выводу, что театры по количеству премьер и заполняемости залов возвращаются к допандейминому уровню.

"Мы видим очень хорошую динамику именно во втором текущем театральном сезоне, наверное, я думаю тут совпало всё. И уже наконец готовность зрителя пойти, и сработанность, и репертуарная готовность наших театров. Могу сказать, что у нас 196 премьер пришло за этот год. И довольно многие были удачными и громкими премьерами", - рассказал руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

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