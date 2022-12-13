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Анастасия Ракова: Почти 1,5 млн москвичей уже используют Face или Touch ID для входа в ЭМК со смартфона

12:47
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Данный способ авторизации экономит время

Порядка полутора миллионов жителей Москвы с начала года уже воспользовались биометрией (отпечаток пальца или Face ID) для входа в мобильную версию электронной медкарты в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Она выразила надежду, что горожане оценили удобство пользования электронной медкартой благодаря нововведению. Получить доступ к своим медданным теперь стало возможным без дополнительного ввода кода.

"Этот способ авторизации экономит время и исключает необходимость дополнительного подтверждения входа по коду из SMS", - отметила Анастасия Ракова.

Биометрия гарантирует надежную защиту личных данных. Подобные способы авторизации широко используют банковские приложения.

Напомним, подать заявку на предоставление доступа к электронной медкарте и карте ребенка можно официальном портале мэра Москвы - mos.ru. Чтобы пользоваться новыми возможностями приложения, нужно обновить его до последней версии.

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