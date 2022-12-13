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ФСБ задержала на погранпунктах более 400 украинских преступников

12:46
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Пресечен въезд 1 тысячи лиц, причастных к терроризму

Более 400 украинских военных преступников задержали при попытке пересечения границы России сотрудники Федеральной службы безопасности. Также пресечен въезд в страну лиц, причастных к террористической деятельности, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

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"При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более четырехсот украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1026 лиц, причастных к террористической деятельности", - приводит сообщение НАК РИА Новости.

Итоги работы в 2022 году подвели 13 декабря на совместном заседании НАК и федерального оперативного штаба. Оно прошло под руководством председателя комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова. Участники определили приоритетные направления деятельности на 2023 год.

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