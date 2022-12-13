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ЕС с 2014 года выделил Украине 90 млрд евро

12:59
  • вторник
  • 13 декабря 2022

В 2023 году Брюссель отправит Киеву еще 18 млрд евро

Объем финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза с 2014 по 2022 годы достиг 90 млрд евро. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Евросоюз пообещал Украине 18 млрд евро в виде долгосрочных кредитов

Политик выступила на конференции доноров помощи Украине, которая проводится в Париже.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что у нее есть "хорошая новость" для Киева. Она заключается в том, что члены Евросоюза согласовали выделение Украине в 2023 году по 1,5 млрд евро ежемесячно — в совокупности 18 млрд евро.

Средства, как уточняли в Еврокомиссии, будут предоставляться Киеву в форме льготных кредитов, сообщает ТАСС.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ВСУ сражаются за ценности Европы и "выживание страны", поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. По утверждению чиновника, среди части жителей Европы распространено мнение о возможности завершить конфликт на Украине путем прекращения поддержки в ее адрес, однако оно ошибочное.

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