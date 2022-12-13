Европа решила помочь Украине лампочками

Брюссель призвал остальной мир последовать своему примеру

Евросоюз отправит Украине 30 млрд светодиодных лампочек. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Политик выступила на конференции доноров помощи Украине, которая проводится в Париже.

Глава Еврокомиссии призвала другие страны мира последовать примеру Евросоюза и отправить украинским властям еще 20 млрд светодиодных ламп. По словам Урсулы фон дер Ляйен, это позволило бы Украине сэкономить 1 ГВт электроэнергии, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что блэкаут в стране может стать реальностью. Он отметил, что ракетные удары России ставят перед Киевом огромные проблемы, для решения которых нужна помощь в виде генераторов и трансформаторов.

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