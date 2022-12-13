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Европа решила помочь Украине лампочками

13:19
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Брюссель призвал остальной мир последовать своему примеру

Евросоюз отправит Украине 30 млрд светодиодных лампочек. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Политик выступила на конференции доноров помощи Украине, которая проводится в Париже.

Глава Еврокомиссии призвала другие страны мира последовать примеру Евросоюза и отправить украинским властям еще 20 млрд светодиодных ламп. По словам Урсулы фон дер Ляйен, это позволило бы Украине сэкономить 1 ГВт электроэнергии, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что блэкаут в стране может стать реальностью. Он отметил, что ракетные удары России ставят перед Киевом огромные проблемы, для решения которых нужна помощь в виде генераторов и трансформаторов.

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Светодиодные лампы
Светодиодные лампы
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