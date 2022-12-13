В "Домодедово" попался пассажир со спрятанной в деликатесах валютой

Ему грозит уголовное дело

В аэропорту "Домодедово" пассажир попытался спрятать валюту среди мясных деликатесов. На кадрах оперативной съемки не сразу можно разобрать, что за свёрток в руках у сотрудника таможни. Но, как только он делает надрез, сразу появляются доллары.

29-летний пассажир возвращался в Москву из Таджикистана. И уверенно направился к выходу через зелёный коридор. Его остановили для дополнительной проверки. И, как оказалось, не зря. В багаже были спрятаны незадекларированные купюры. Теперь пассажиру грозит уголовное дело по статье "Контрабанда в особо крупном размере".

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