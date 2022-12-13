Минздрав предупредил об опасности переноса гриппа "на ногах"

Важно соблюдать рекомендации врача

Переносить грипп "на ногах" может быть опасно для здоровья.

Об этом во вторник, 13 декабря, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Самый распространенный результат перенесенной на ногах вирусной инфекции – развитие бактериальной инфекции.

"При начальных признаках заболевания необходимо обратиться к врачу и в дальнейшем следовать его назначениям и рекомендациям", - сказал Чуланов.

В первые три дня важно соблюдать постельный режим в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью воздуха. Больному необходимы теплое питье и исключительно легкая жидкая пища. Физические и умственные нагрузки противопоказаны, включая длительный просмотр телевизора и использование гаджетов.

При соблюдении этих правил болезнь начнет отступать на четвертый день.

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