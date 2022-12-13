ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон заявил о переговорах по "выводу вооружений" с ЗАЭС

13:25
  • вторник
  • 13 декабря 2022

По словам президента Франции, обсуждаются практические шаги

Договоренности по выводу тяжелого и легкого вооружения с Запорожской АЭС уже достигнуты. Сейчас обсуждаются конкретные практические шаги, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

МАГАТЭ анонсировало миссии на все АЭС Украины
Россия обвинила Киев в "игре жизнями" при обстрелах ЗАЭС

"Предстоящие недели будут решающими, чтобы обеспечить защиту станции. Наша цель вполне ясная. Мы хотим демилитаризации этой зоны", - сказал Макрон перед открытием конференции помощи Украине.

Ранее сообщалось, что глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси встретился в Париже с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Они обсудили организацию зоны безопасности на ЗАЭС, а также договорились направить миссии безопасности МАГАТЭ на все атомные электростанции Украины, передает ТАСС. При этом Запорожская атомная электростанция с 28 февраля находится под контролем России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.