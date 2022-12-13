Макрон заявил о переговорах по "выводу вооружений" с ЗАЭС

По словам президента Франции, обсуждаются практические шаги

Договоренности по выводу тяжелого и легкого вооружения с Запорожской АЭС уже достигнуты. Сейчас обсуждаются конкретные практические шаги, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Предстоящие недели будут решающими, чтобы обеспечить защиту станции. Наша цель вполне ясная. Мы хотим демилитаризации этой зоны", - сказал Макрон перед открытием конференции помощи Украине.

Ранее сообщалось, что глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси встретился в Париже с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Они обсудили организацию зоны безопасности на ЗАЭС, а также договорились направить миссии безопасности МАГАТЭ на все атомные электростанции Украины, передает ТАСС. При этом Запорожская атомная электростанция с 28 февраля находится под контролем России.

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