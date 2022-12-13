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Песков ответил на вопрос о возможности вывода войск с Украины до конца года

13:35
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Смены руководства Генштаба не ожидается

Отвод российских военных из зоны спецоперации на Украине до конца этого года невозможен.
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Об этом во вторник, 13 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением о том, что России стоит начать вывод войск с Украины к Рождеству.

В Москве отметили, что Киеву стоит "принять те реалии, которые сложились за все это время".

"Об этом (о выводе войск до конца года - прим. ред.) не может быть и речи <…> Это реалии, которые произошли из-за той линии, той политики, которую проводили на протяжении последних лет пятнадцати, а то и двадцати руководство Украины и сегодняшний украинский режим", - сказал представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу"). 

Он также отметил, что никаких указов о смене руководства в Генштабе Вооруженных сил России президент Владимир Путин не подписывал. Песков назвал якобы отставку главы Генштаба Валерия Герасимова "телеграмной уткой".

"Мы никогда не комментируем эти пересуды и сплетни о кадровых назначениях, потому что подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является", — сказал пресс-секретарь.

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