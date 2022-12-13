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Песков опроверг слухи об отставке главы Генштаба России

13:42
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Этот пост занимает Валерий Герасимов

Сообщения средств массовой информации о якобы скорой отставке начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова не имеют под собой никаких оснований. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля напомнил, что администрация главы государства никогда не комментирует "вот эти все пересуды и сплетни о кадровых назначениях", потому что "подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не являются".

Песков подчеркнул, что в истории со слухами об отставке Герасимова "никаких указов нет, поэтому это все абсолютно "телеграмные утки", коих огромное количество", сообщает "Интерфакс".

Генерал армии Валерий Герасимов — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и первый заместитель Министра обороны России с 2012 года. Удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден целым рядом орденов и медалей.

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