Кремль не подтвердил дату послания Путина Федеральному собранию

Источники утверждали, что президент огласит послание 27 декабря

Сведения о том, что президент России Владимир Путин намерен выступить с посланием к Федеральному собранию 27 декабря, не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заявил, что речь идет про "неправильное сообщение агентства РИА "Новости.

При этом настоящую дату оглашения послания главы государства Федеральному собранию Дмитрий Песков не назвал, сообщает "Интерфакс".

Ранее источник в Государственной думе заявил, что "прошла информация" о выборе даты оглашения послания президента к Федеральному собранию — 27 декабря. Однако источник отмечал, что пока говорить о дате послания можно "не совсем однозначно".

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