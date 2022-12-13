ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль не подтвердил дату послания Путина Федеральному собранию

13:56
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Источники утверждали, что президент огласит послание 27 декабря

Сведения о том, что президент России Владимир Путин намерен выступить с посланием к Федеральному собранию 27 декабря, не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кремль: большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

Официальный представитель Кремля заявил, что речь идет про "неправильное сообщение агентства РИА "Новости.

При этом настоящую дату оглашения послания главы государства Федеральному собранию Дмитрий Песков не назвал, сообщает "Интерфакс".

Ранее источник в Государственной думе заявил, что "прошла информация" о выборе даты оглашения послания президента к Федеральному собранию — 27 декабря. Однако источник отмечал, что пока говорить о дате послания можно "не совсем однозначно".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.