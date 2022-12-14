Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

У Тельцов - прекрасный день для учебы, а Козером стоит быть начеку

Овны

Вам сегодня нужно удвоить внимание на учебе или работе, чтобы не наделать ошибок. Не спешите доверять незнакомцам. Дайте им испытательный срок, присмотритесь.

Тельцы

Прекрасный день для учебы - ваш мозг будет работать, как швейцарские часы. А вот в финансовых вопросах вы можете столкнуться с обманом, будьте очень осторожны.

Близнецы

Вам нужно включить критическое мышление на переговорах, деловых встречах и свиданиях. Вас могут попытаться ввести в заблуждение, держите это в голове.

Раки

Вам придется разбираться в сложностях на учебе или работе, где возникнет путаница. Не пробуйте сегодня ничего нового, особенно это касается лекарств и напитков.

Львы

Родителям стоит сегодня не спускать глаз с детей, которые могут оказаться в плохой компании. В делах сердечных тоже есть риск попасть не туда, куда хотелось бы. День действительно непростой.

Девы

Постарайтесь сегодня не принимать гостей и следите за состоянием труб и сантехники дома. А еще не верьте тем, кто будет пытаться вас в чем-то убедить - есть какой-то подвох.

Весы

Вас могут утомить короткая поездка, деловая встреча, важная переписка. Сегодня не тот день, когда вы несокрушимы, так что поберегите свои силы и здоровье. Если это возможно, останьтесь дома.

Скорпионы

Деньги, потраченные на косметику, партнеров, товары для творчества или вечеринок, будут спущены зря. Вам сегодня лучше избегать шопинга и походов в салоны красоты.

Стрельцы

Солнце в вашем знаке сегодня не в ладах с Нептуном, который мастерски напускает тумана. Не верьте чужим обещаниям, как бы красиво они не звучали.

Козероги

Меркурий в королевском градусе вашего знака делает вас сегодня сообразительными. И это хорошо, потому что день несет немало фейков и некорректной информации. Будьте начеку.

Водолеи

Страницы ваших друзей в социальных сетях могут взломать мошенники, либо кто-то из знакомых захочет вас использовать. Держите ушки на макушке, не попадитесь на крючок.

Рыбы

Будьте готовы к тому, что в поездках может пропадать интернет или связь. Проведите этот день за делами, не требующими больших усилий, иначе к вечеру будете как выжатый лимон.

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