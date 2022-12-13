Россиянина признали лучшим боксером года

Награду ему вручил президент WBA

Россиянин Дмитрий Бивол, обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе, получил на проходящем в американском Орландо конгрессе WBA награду лучшему боксеру года, сообщила промоутерская компания "Мир бокса".

Награду Биволу вручил президент WBA Хильберто Мендоса.

"Хочу выразить благодарность. Я очень рад быть частью WBA. WBA дала мне шанс завоевать и защищать мой титул чемпиона мира. Многие пытались его у меня отобрать, и я провел много боев за титул", - сказал боксер.

5 ноября в Абу-Даби 31-летний Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса решением судей и в четвертый раз защитил чемпионский пояс.

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