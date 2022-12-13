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В Кремле напомнили Макрону об отсутствии тяжелых вооружений на ЗАЭС

13:55
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Это могут подтвердить и сотрудники МАГАТЭ

Тяжелых вооружений на Запорожской АЭС не было и нет. Об этом хорошо известно и сотрудникам Международного агентства по атомной энергии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Я хочу вам напомнить слова президента Путина, что на самой станции не было и нет тяжелых вооружений. Это могут отчетливо подтвердить те сотрудники МАГАТЭ, которые там днем и ночью находятся", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля прокомментировал заявление французского президента: по словам Эммануэля Макрона, достигнута договоренность об отводе тяжелых вооружений с ЗАЭС. Песков отметил, что Россия, тем не менее, заинтересована в контактах с МАГАТЭ, в Кремле ценят уровень взаимодействия с этой организацией, передает ТАСС.

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