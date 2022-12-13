Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация"

В столице ведется одна из самых масштабных в мире работ по восстановлению объектов культурного наследия

Сегодня в столице наградили победителей конкурса "Московская реставрация" - за лучший проект в области сохранения объектов культурного наследия. Храмы, усадьбы, парковые и промышленные комплексы - в этом году в городе были восстановлены более 200 памятников архитектуры. Об этом на церемонии рассказал мэр Сергей Собянин. И добавил, что москвичи очень трепетно относятся к тому, что оставили предки.

Как устроен вечный огонь? Сколько алюминиевых банок нужно, чтобы сделать велосипед? И сколько труда и мастерства потребовалось реставраторам, чтобы восстановить павильон №5 на ВДНХ, в котором теперь открыт интерактивный музей жилищно-коммунального хозяйства? Специалисты вернули к жизни резные дубовые двери, исторические панно и люстры-ромашки бывшего павильона Латвийской ССР, который теперь называется "Физика".

"Работа по живописи, по воссозданию и реставрации, воссоздание по фотографиям люстр и витражей - огромная работа, на каждую ушло больше года, начиная с моделей, эскизов. Выдохнуть можно и приступить к новому проекту", - говорит архитектор-реставратор Елена Максимова.

В этом зале - архитекторы, художники и реставраторы, авторы и исполнители лучших объектов конкурса "Московская реставрация", которые своим трудом дают возможность прикоснуться к ушедшим эпохам.

"Главный дом" имеет очень интересную историю. Он стал Мариинским училищем в 19 веке. А исторически он ведет свое начало от 17-18 веков", - отметила Нина Козлова, главный архитектор проекта реставрации комплекса зданий Мариинского женского училища "Главный дом".

Речь идет о комплексе зданий на Софийской набережной прямо напротив Кремля. Изначально дворец был дворянским имением, а с середины 19 века здесь девушки получали профессию домашних учительниц. На здании восстановлена лепнина, а фасады выкрашены так же, как при первых владельцах.

Всего в этом году на главный конкурс среди реставраторов было подано более 80 заявок по 42 объектам. Лауреатов поздравил мэр Москвы Сергей Собянин: "Москва продолжает большую, кропотливую работу по спасению старины, объектов культуры, архитектуры. Крупные градостроительные объекты, храмы, городские усадьбы, парковые комплексы, небольшие здания, огромные промышленные комплексы, которые были построены столетия назад и которые требуются для того, чтобы они были воссозданы и снова работали на благо горожан. Это очень важная, сложная работа. Больше 200 памятников возвращены москвичам".

В числе значимых объектов этого года - здание драматического театра на Малой Бронной, городские усадьбы и особняки. На Люсиновской улице после реконструкции открылось имение Сушкиных-Кеворкова - памятник архитектуры 18 и 19 веков. Здание находилось в аварийном состоянии и долгое время было скрыто под строительными лесами.

"Объект был после пожара. В интерьерах не сохранилось ни отделки, ни первоначальных покрасок. В процессе реставрации нам приходилось очень кропотливо восстанавливать росписи, декор", - сказала Наталья Гончарова, генеральный директор АО "Центр комплексного развития".

Лауреатом специальной премии стала самая юная участница - девятилетняя Настя Трунькина победила в конкурсе детского рисунка "Наследие моего района". Девочка нарисовала памятник адмиралу Федору Ушакову, который находится в Южном Бутове.

В столице ведется одна из самых масштабных в мире работ по восстановлению объектов культурного наследия. Всего с за последние 11 лет отреставрированы почти 2 тысячи памятников. И десятки зданий и в этом году находятся в бережных руках профессионалов.

Наталья Тарасова, Станислав Ильин, Андрей Булычев, Константин Чурашов, Даниил Гималов, "ТВ Центр"

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