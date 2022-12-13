Россия примет приглашение США принять участие в форуме АТЭС

Официально приглашение пока не поступало

Москва примет приглашение принять участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), если оно поступит. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.

Вместе с тем дипломат выразил сомнения российской стороны в том, что США выполнят свои обязательства как страна, принимающая форум АТЭС.

Руденко напомнил, что Соединённые Штаты выражали готовность выполнить все свои обязательства как страны-хозяйки таких мероприятий. Если они будут следовать этому принципу, в России готовы принимать участие во всех мероприятиях на территории США, цитирует замминистра ТАСС.

Ранее главный представитель США в АТЭС Мэтт Мюррей заявил, что американские власти готовы официально пригласить представителей России на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированный на 2023 год в Сан-Франциско. Он отметил, что Соединённые Штаты "как добросовестная принимающая сторона" пригласят на мероприятие Россию, являющуюся одним из членов АТЭС.

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