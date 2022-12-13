ВСУ отступают на исходные позиции в районе Павловки

На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены контратаки трех штурмовых групп

В российском Минобороны рассказали о новых ударах по позициям подразделений ВСУ и иностранных наемников на купянском направлении. Уничтожены десятки боевиков и несколько единиц техники. На донецком направлении, где наши войска продолжают наступление, за сутки успешно отражены все контратаки противника. В Луганской народной республике российские ВКС поразили украинскую батарею РСЗО, а ПВО сбили два беспилотника.

Взятый российскими военными наблюдательный пункт ВСУ. Противник не напуган и не деморализован, а просто расслаблен - на позиции найдено приспособление для курения марихуаны. Психотропные вещества - едва ли не единственное надежное средство, все еще способное поддерживать боевой дух националистов.

Вот другой участок линии фронта. Мобилизованные украинцы записывают видеообращение к командованию воздушно-десантных войск: "Нас послали на выполнение боевого задания и удержания позиций. Поддержки артиллерии мы не получили, в результате чего 70 процентов роты уничтожено или ранено. Боевой техники у нас не было и нет. Не было ее и для эвакуации раненых, из-за чего несколько человек не выжили".

Расчету гаубицы Д-20 передали координаты, где в эту минуту может быть так называемый "кочующий миномет" противника. Цель - на расстоянии 6 километров. Для поражения неприятеля используют осколочно-фугасные снаряды. Расчет действует слаженно и профессионально, в составе есть бойцы, призванные в рамках частичной мобилизации.

На соседнем участке работают братья по оружию - тоже артиллерийскому. Расчет 152-миллиметровой установки "Акация" ведет огонь по укреплениям, скоплениям живой силы противника и колоннам военной техники ВСУ, которые доставляют подкрепление. После того как на купянском направлении удалось вскрыть замаскированные позиции ВСУ и иностранных наемников, за сутки были уничтожены более 40 боевиков и две бронемашины. Бойцы особо отмечают: работу им серьезно упрощает корректировка огня при помощи беспилотников.

На южно-донецком направлении в районе Павловки сорвана попытка контратаки мотопехотной роты ВСУ. Здесь противник отступает на исходные позиции, едва успевая забрать раненых.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: "На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ из районов населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой народной республики. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа".

А это репортаж телеканала Sky News, съемки велись на подконтрольной киевскому режиму правобережной части Херсона. Корреспондент берет интервью у горожан во время раздачи гуманитарной помощи и получает неожиданный ответ на вопрос, стала ли жизнь лучше, чем при россиянах: "Хуже. Хуже. Дают помощь, но не всем".

Минувшая ночь вновь стала кошмарной для жителей Горловки. Около 6 утра, пока многие мирные жители еще спали, националисты выпустили пять снарядов натовского стандарта по жилмассиву. Полностью разрушен один из подъездов дома. Всего за сутки в Донецке и соседних населенных пунктах разрушены 40 домов. Под огнем ВСУ погибли пять мирных жителей. Четверо получили ранения.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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