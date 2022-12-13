Аппетиты растут: Киев продолжает просить Запад о помощи

Украинцев ждет тяжелая зима

Германия выделит еще 50 миллионов евро для Украины - об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на конференции в Париже. Планируется, что дополнительные средства пойдут на то, чтобы помочь украинцам пережить зиму. Но сколько бы Запад ни давал Киеву, тому все мало. Вот и сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приехал в столицу Франции, чтобы попросить у Евросоюза 18 миллиардов евро. Еще больше требований Киева к ЕС озвучил Владимир Зеленский по видеосвязи.

Очередное благотворительное мероприятие по сбору пожертвований в пользу Киева проходит на этот раз во Франции. Обдирание стремительно нищающих европейцев до последней нитки официально называется "международная конференция по помощи Украине". Президент Эмманюэль Макрон очень переживает, как же там переживут зиму. Видимо, ради этого граждане его страны должны во всем себе отказывать и экономить электричество.

"Украинцы впадают в отчаяние. Речь идет о неприемлемом нападении на гражданскую инфраструктуру, отключении воды и электричества, население ввергают во тьму и холод. И поэтому мы должны действовать, чтобы помочь им сопротивляться", - сказал Макрон.

У Зеленского же - что ни выступление перед международным сообществом, то требование: дайте больше. Денег, оружия, а теперь еще и электричества. Онлайн-гастролер из Киева заговорил об энерготерроре. Этот термин хорошо знаком украинским властям. Они его применяли на практике, когда отрезали от электричества и воды жителей Крыма. Но когда это коснулось самих, строят из себя невинную жертву.

"Украина нуждается в поставках электричества из стран ЕС до окончания отопительного сезона: это может стоить около 800 миллионов евро, однако существенно меньше, чем может стоить нам всем блэкаут на Украине", - заявил Зеленский.

Он также призывает Брюссель направить миссии ЕС на объекты критической инфраструктуры Украины. В нашем Совбезе раскрыли истинные намерения украинского президента: попросту хочет прикрыться европейцами, как живым щитом. На своих гражданах он уже это опробовал и не раз.

Накануне Зеленский исполнил роль миротворца перед лидерами G7. Выдал им "3 три шага к миру" - план, который якобы приблизит прекращение огня. Среди них: поставки еще большего количества вооружений, помощь в обеспечении финансовой и энергетической стабильности, созыв очередного саммита для обсуждения формулы мира. В Кремле все эти потуги назвали тремя шагами к продолжению боевых действий.

"Украинской стороне необходимо принимать во внимание эти реалии, которые сложились за все это время. Собственно, это реалии, которые произошли из-за той линии, из-за той политики, которую проводило на протяжении, наверное, последних лет 15, а то и 20 руководство Украины и украинский режим сегодняшний. А эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Да и с кем договариваться о мире? Киев своих намерений утопить Донбасс в крови и не скрывает. А истинные цели так называемых формул мира, подписываемых при международном посредничестве, выдала Ангела Меркель. Ее правда о Минских соглашениях шокировала бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе: "Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Минские соглашения были не всерьез, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине. Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом. Подобные заявления подрывают веру в слова европейских политиков".

Европейские политики, похоже, и друг другу не сильно доверяют. Накануне так и не смогли согласовать девятый пакет санкций против России. Отложили решение до конца недели. За выделение очередного транша Украине тоже шел нешуточный торг. Заартачилась Венгрия. Будапешт попробовали приструнить заморозкой более 6 миллиардов, предназначенных на развитие страны. Изначально и вовсе грозили недодать 7,5 миллиардов. Но в итоге венгры смогли продать свое согласие, без которого выделение помощи Украине было бы невозможно. Сторговались на том, что Будапешт голосует "за", а взамен получает почти 6 миллиардов на восстановление после пандемии.

Никак не могут договориться европейцы и по поводу потолка цен на российский газ. Бастует Италия. Новый премьер взывает к какой-то экономической целесообразности. Хотя Рим ранее поддержал введения потолка цен на нашу нефть, несмотря на то, что это противоречит всем законам рынка.

В США, которые и втравили ЕС в экономическую войну с Россией, со своей стороны пообещали Украине очередной пакет помощи, возмутив собственных граждан. Пользователи соцсетей неоднократно пеняли Байдену, что он финансирует нацистский режим. В Белом доме этого просто не замечают. Зтао неожиданно раскритиковали Литву за то, что в республике причастные к холокосту местные националисты почитаются как национальные герои. Представитель Госдепа США Эллен Джермейн вспомнила бойню в местечке Панеряй, где в 1941 году учинили расправу над десятками тысяч человек. И заявила, что эти события не могли бы произойти без участия литовцев.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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