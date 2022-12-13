Госдума продлила антисанкционные спецмеры в экономике на 2023 год

Меры были введены с учетом политики недружественных стран в отношении России

Государственная дума России во вторник, 13 декабря, приняла во втором и третьем чтениях закон, которым на 2023 год продлевается специальное антисанкционное регулирование в экономике.

Часть мер пролонгируется до до июля 2023 года, еще часть — до конца 2023 года. Например, на весь 2023 год продлевается разрешение не учитывать снижение стоимости чистых активов АО или ООО ниже размера их уставного капитала, сокращения периода для определения средневзвешенной цены акций публичных обществ до одного месяца в случае принятия общим собранием акционеров ПАО решения о реорганизации общества.

Продолжат действовать ограничения на возникновение оснований для кросс-дефолтов, а также введение специальных правил размещения российских облигаций для целей погашения соответствующих иностранных облигаций, порядок реорганизации банков, в отношении которых введены санкции.

Продлеваются также особенности регулирования вопросов в сфере трудовых отношений, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения, социального страхования, а также введения мер, направленных на защиту прав и законных интересов российских граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденно прекративших его, сообщает ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после завершения боевых действий на Украине можно будет снова начать экономическое сотрудничество с Россией. Он отметил, что и после спецоперации Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте, поэтому важно подготовиться к этому времени.

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