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Собянин одобрил проекты строительства объектов образования в ЮАО и ЗАО

14:21
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена правительством Москвы в 2019 году

Правительство Москвы одобрило планы строительства семи объектов различного назначения за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Распоряжения подписал мэр Сергей Собянин.

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Речь идет о двух образовательных объектах в районах Южнопортовый, трех офисных центрах (два - в поселении Внуковское и один в районе Раменки), двух промышленных комплексах в Зеленограде в районе Савелки.

"Общая площадь будущих объектов составит 154,4 тыс. кв.м. Будет создано порядка 15,5 тыс. рабочих мест. Инвестиции в реализацию проектов - свыше 15,6 млрд руб.", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Там также напомнили, что программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена правительством Москвы в 2019 году и предполагает предоставление льгот инвесторам. На сегодняшний день одобрены проекты, предполагающие инвестиции в объеме 138,6 млрд рублей, что позволит создать свыше 53 тысячи рабочих мест.

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