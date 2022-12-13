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Британия ввела новые санкции против России

14:35
  • вторник
  • 13 декабря 2022

против представителей командного состава ВС

Власти Великобритании ввели новый пакет антироссийских санкций.

Они подразумевают под собой рестрикции в отношении 12 представителей командного состава Вооруженных сил России.

Также Лондон ввел санкции против иранских предпринимателей и чиновников, которых обвинила в причастности к поставкам беспилотников России.

Накануне стало известно, что страны Евросоюза не смогли согласовать очередной пакет санкций против России. Дискуссия будет сложной, отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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