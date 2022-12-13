Путин: этот год станет рекордным по укладке асфальта на региональных дорогах

Президент отметил, что был выдержан высокий темп работ

В разных регионах России сегодня введут в эксплуатацию целый ряд важных объектов и дорожных участков. Церемония открытия проходит во вторник. В режиме видеоконференции в ней принимает участие Владимир Путин.

Запустят движение по трём участкам трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург, транспортную развязку около подмосковных Мытищ и отрезок автотрассы М-4 в Воронежской области. Как отметил президент, движение по новым современным дорогам будет комфортным и безопасным.

"В текущем году был выдержан высокий темп работ и реализованы намеченные планы. Уже можно подвести некоторые итоги этого года. Он станет, безусловно, рекордным по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах, это порядка 165 млн кв. м. В прошлом году тоже было не мало, где-то 162 миллиона кв.м. В этом году небольшое, но все-таки движение вперед. Но оно заметное. Особенно оно важно для региональных дорог и местных. А это значит, что в стране появилось больше качественных современных трасс, повысилась скорость, комфортность и безопасность автомобильного движения", - заявил Путин.

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