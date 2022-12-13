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Назначен новый глава МИД Белоруссии

14:48
  • вторник
  • 13 декабря 2022

В конце ноября умер Владимир Макей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром иностранных дел Сергея Алейника.
В Минске похоронили главу МИД Белоруссии

"Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра", - сообщает агентство БелТА.

Командующим Военно-воздушными силами и Войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии назначен Андрей Лукьянович. Прежде он занимал должность заместителя командующего ВВС и восками ПВО - начальника авиации.

26 ноября умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Ему было 64 года.

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Сергей Алейник
Сергей Алейник
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