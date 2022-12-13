Назначен новый глава МИД Белоруссии

В конце ноября умер Владимир Макей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром иностранных дел Сергея Алейника.

"Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра", - сообщает агентство БелТА.

Командующим Военно-воздушными силами и Войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии назначен Андрей Лукьянович. Прежде он занимал должность заместителя командующего ВВС и восками ПВО - начальника авиации.

26 ноября умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Ему было 64 года.

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