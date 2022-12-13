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Арестович объяснил, почему Зеленский плохо выглядит

14:51
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Зеленский времен "Квартала 95" и времен СВО - это два разных человека

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал физическое состояние украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов – прим. ред.).

Во время беседы Гордон заявил, что Зеленский очень плохо выглядит.

"Если сравнить его довоенного - я уже не говорю о временах "Квартала 95" - с сегодняшним, это два разных человека. Даже глаза разные", - заметил журналист.

Арестович ответил, что с начала специальной военной операции Зеленский "сильно устал".

"Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек тоже уставший", - сказал советник президента.

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