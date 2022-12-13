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Россиян предостерегли от употребления "кротовухи"

15:22
  • вторник
  • 13 декабря 2022

В Сети распространился рецепт такой настойки

В интернете активно обсуждают "кротовуху" — спиртовую настойку на тушке мертвого крота, однако пробовать такие напитки категорически не рекомендуется. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что кроты очень часто заражаются глистами при поедании насекомых. У этих животных также распространены внешние паразиты — блохи и клещи.

Кроты могут быть переносчиками опасных инфекций, например, туляремии, которая передается человеку. Она вызывает головокружение, тошноту, головную боль, бессонницу, вялость или, наоборот, возбуждение. Температура тела повышается до 38-39 градусов.

При этом использование спирта в настойках не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Употребление продукции, подобной "кротовухе", может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации, цитирует сообщение Роспотребнадзора АГН "Москва".

Ранее в Москве задержали мошенников, которые предлагали лечение от COVID-19 с помощью сосудов с неизвестными жидкостями, в том числе продавали доверчивым людям настойки на рептилиях.

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