Россия сочла невозможным обсуждение с Японией мирного договора

Документ так и не был подписан по итогам Второй мировой войны

Политика нынешнего руководства Японии делает невозможным возобновление переговоров о мирном договоре. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.

Дипломат заявил, что политика Токио делает невозможным возобновление не только переговоров о мирном договоре, но и "многих других проектов и соглашений, которые у нас имелись в уме, скажем так".

Москва намерена ждать до тех пор, пока не изменится ситуация, "тогда будем думать о том, что нам делать дальше", отметил Руденко.

Замминистра также выразил глубокое разочарование в связи с заявлением японских властей о намерении продвигать санкции против России в рамках своего председательства в "Большой семерке", сообщает ТАСС.

Москва и Токио так и не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Отсутствие этого документа, в частности, дает Японии основания предъявлять претензии на Курильские острова.

2 декабря глава японского правительства Фумио Кисида заявил, что в нынешней ситуации Токио не видит условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с Россией, поскольку положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным.

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