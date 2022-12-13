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Синоптики ожидают до 17 сантиметров снега за сутки в Москве

15:06
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме

Столичные службы работают в усиленном режиме в ожидании сильного снегопада. За 13 и 14 декабря, по данным синоптиков, может выпасть до 17 сантиметров снега.

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"Согласно прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в столице ожидается сильный снег, его прирост может составить до 17 сантиметров, гололедица и снежный накат на дорогах. В связи с этим городские службы продолжают работать в усиленном режиме", – приводит слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

В департаменте отметили, что аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов переведены на круглосуточное дежурство. Москвичей просят быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, а также, по возможности, отложить поездки на автомобилях.

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