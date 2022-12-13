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ВС России отразили три контратаки на донецком направлении

15:23
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Поражены семь пунктов управления ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга во вторник об уничтожении на купянском направлении более 40 украинских военных и иностранных боевиков.

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Кроме того, поражены семь пунктов управления ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

ВС России сорвали попытку ВСУ контратаковать на южнодонецком направлении, уничтожено до 50 украинских военных. Также российские войска отразили за сутки три контратаки ВСУ на донецком направлении, уничтожив больше 30 украинских военных.

На краснолиманском направлении пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ, уничтожено более 50 украинских военнослужащих.

Также ВКС уничтожили в ДНР батарею РСЗО ВСУ. ПВО России за сутки перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, ракету HARM и два беспилотника.

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