Качиньского строго наказали за слова о пьянстве польских женщин

Глава правящей партии Польши получил выговор

Главе правящей партии Польши Ярославу Качиньскому вынесено самое строгое наказание, которое можно применить к депутату польского парламента - выговор. Политик обвинил своих соотечественниц в пьянстве. На одной из встреч с избирателями председатель партии "Право и справедливость" заявил, что в Польше рождается мало детей из-за того, что некоторые женщины "закладывают за воротник".

"Ярослав Качиньский наказан парламентской комиссией по депутатской этике за высказывания политика о "Закладывании за воротник". Нельзя издеваться над людьми", - заявила журналистам представитель парламентской комиссии по депутатской этике Моника Фалей.

Ярослав Качиньский в своих выступлениях постоянно призывает польских женщин рожать больше детей. Хотя сам политик никогда не был женат и детей не имеет. Предыдущий выговор глава ПиС получил в сентябре, когда предложил отправлять трансгендеров на медицинское обследование, передает РИА Новости.

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