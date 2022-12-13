Хуснуллин анонсировал постоянную трассу от Москвы до Крыма

Строительство планируют завершить в 2024 году

Опережающее финансирование и системная работа дают возможность построить постоянную трассу от Москвы до Крыма. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал заместитель главы правительства Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что важнейшим вопросом было расширение трассы М-4 "Дон", она будет полностью скоростной до Ростова-на-Дону.

Также по поручению президента ускорен обход Ростова-Аксая, запустить дорогу планируется в начале лета 2023 года, на год раньше срока. Далее дорогу пустят до Краснодара, а трасса в обход Краснодара будет сдана к началу лета.

В 2023 году планируется закончить участок от Анапы до Керченского моста и участок от Краснодара до Керченского моста — "большую часть закончим в 2023 году и, наверно, часть уйдет на 2024", цитирует Хуснуллина "Интерфакс".

В ноябре глава российского кабмина Михаил Мишустин рассказал, что федеральное правительство направит около 2 млрд рублей 10 российским субъектам на развитие автодорожной сети. Премьер-министр подчеркнул, что строительство дорог создает прочную основу для роста экономики и успешного решения задач в социальной сфере.

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