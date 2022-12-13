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Мишустин поручил продумать меры против "утечки мозгов"

15:59
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Зарубежные компании будут охотиться за российскими специалистами

Действия западных стран были направлены на разрушение российской экономики и дестабилизацию общества, но успеха они не достигли. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал глава правительства России Михаил Мишустин в ходе встречи с членами Экспертного совета при кабмине.

Мишустин отметил, что "оппоненты недооценили устойчивость нашей системы к влиянию извне, возможности всех сил по ее поддержке". Предпринятые российскими властями меры по обеспечению развития экономики в условиях внешнего давления показали свою эффективность, позволили сохранить стабильность бюджета, помочь ключевым секторам, а главное – россиянам.

Комментируя ситуацию на рынке труда, Мишустин отметил, что уровень безработицы по-прежнему находится ниже планки в 4%. При этом премьер предупредил, что зарубежные организации будут охотиться на российских специалистов, тогда как России важно сохранить свой научно-технический потенциал.

В связи с этим политик призвал детально продумать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала, сообщает пресс-служба правительства.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев оценил масштабы оттока IT-специалистов из России. По словам министра, отъезд представителей этой отрасли "не глобальный", серьезного ущерба отрасли он не нанес.

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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