Мишустин оценил сокращение ВВП России

Ситуация лучше, чем во многих других странах

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на встрече с членами экспертного совета при правительстве, что негативные сценарии алармистов о проблемах в российской экономике не реализовались.

"Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах", - подчеркнул глава кабмина (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Министерство экономического развития прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта по итогам года на уровне меньше 3%".

Как уточнил премьер, некоторого замедления избежать все же не удастся. При этом очевидно, что Запад недооценил устойчивость российской системы.

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