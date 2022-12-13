Суд оправдал звезду сборной Бразилии по делу о переходе в "Барселону"

Доказательств мошенничества не обнаружено

Испанский суд вынес оправдательный приговор нападающему сборной Бразилии по футболу Неймару по делу о переходе игрока в "Барселону" в 2013 году, передает AP.

Доказательств инкриминируемых футболисту фактов мошенничества не обнаружено, сообщили в суде.

Истцом являлась бразильская инвестиционная компания DIS. Ее представители обвиняли Неймара, его отца и бывших руководителей клубов "Сантос" и "Барселона" в намеренном искажении суммы трансфера, из-за чего компания получила заниженную сумму полагающихся ей выплат.

Как ранее сообщили в Барселоне, клуб выплатил "Сантосу" более 86 млн евро.

В 2017 году Неймар перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за 222 млн евро.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"