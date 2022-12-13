ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России завершилась прививочная кампания от гриппа

16:43
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Препарат от свиного гриппа в России есть в достаточном количестве

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что прививаться от гриппа уже поздно.

Песков рассказал о борьбе с гриппом в Кремле
Минздрав предупредил об опасности переноса гриппа "на ногах"

"Сейчас уже поздно и не нужно. Мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена", - сказала она.

Как добавила глава ведомства, препарат от свиного гриппа в России есть в достаточном количестве.

"Мы знаем, что этот грипп лечится специальным средством, которые было изобретено в 2009-2010 годах, он используется каждый раз. Оно сегодня в достаточном количестве есть в стране", - уточнила Попова.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что свиной грипп - штамм A(H1N1)-2009 - был выявлен в 82 регионах России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вакцинация от гриппа
Вакцинация от гриппа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.