В России завершилась прививочная кампания от гриппа

Препарат от свиного гриппа в России есть в достаточном количестве

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что прививаться от гриппа уже поздно.

"Сейчас уже поздно и не нужно. Мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена", - сказала она.

Как добавила глава ведомства, препарат от свиного гриппа в России есть в достаточном количестве.

"Мы знаем, что этот грипп лечится специальным средством, которые было изобретено в 2009-2010 годах, он используется каждый раз. Оно сегодня в достаточном количестве есть в стране", - уточнила Попова.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что свиной грипп - штамм A(H1N1)-2009 - был выявлен в 82 регионах России.

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