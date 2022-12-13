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Только 1% американцев считают Россию главной проблемой США

17:32
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря

Как показал опрос социологического института Gallup, на результаты которого ссылается РИА Новости, ситуацию с Россией самой важной проблемой США считают лишь 1% американцев.

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"После 24 февраля количество упоминаний американцами России как главной проблемы США подскочило с 2% до 9% в марте. Хотя война продолжается, количество упоминаний о ней как о самой важной проблеме упало до 5% в апреле, а во второй половине 2022 года о ней упоминали не более 1% американцев", - сообщила пресс-служба института.

Опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря среди совершеннолетних американцев в 50 штатах и округе Колумбия.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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